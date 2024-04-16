Черданцев назвал причину сегодняшнего лидерства «Зенита»

В минувшие выходные «Зенит» в важнейшем матче огорчил прямого конкурента в борьбе за золото РПЛ – «Краснодар». Питерцам удалось увезти выездную победу – 2:1.

Георгий Черданцев, футбольный комментатор предположил, что стало причиной свежих успехов «сине-бело-голубых».

«Сама игра получилась напряженной, с большим количеством борьбы. «Зенит» к этой борьбе оказался более готовым. Такая скамейка дает значительное преимущество перед любым соперником», - говорит Георгий «Матч ТВ».

Победа позволила «Зениту» взлететь с 47 очками ещё выше «Краснодара». У «быков» - 43 балла.

Кстати, сам Черданцев, комментируя ту игру в субботу, 13 апреля допустил комментаторский ляп в прямом эфире.