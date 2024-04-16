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Сафонов назвал главную проблему «Краснодара»

16 Апреля 2024 • 17:00 Комментировать
Краснодар
...
Факел
19.04 19:00

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос, почему команда не может выиграть в последних матчах.

«Победы приходят тогда, когда забиваем больше, чем соперник. Пока что не получается это делать, в этом основная проблема», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 25-летний Сафонов провел 23 матча в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 21 мяч и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Стоит сказать, что у «Краснодара» одна победа в шести минувших встречах во всех турнирах.

21 апреля команда Мурада Мусаева примет дома «Факел» в 25-м туре РПЛ. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов

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