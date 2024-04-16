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Наумов рассказал, в чём Пиняев лучше Аршавина

16 Апреля 2024 • 16:59 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов сравнил нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева с экс-игроком «Арсенала» и сборной России Андреем Аршавиным.

По мнению Наумова, Пиняев более атлетичен, однако в плане техники он пока уступает Аршавину.

«Пиняев более атлетичен. Аршавин же имел филигранную технику, на рваном ритме он мог уйти от двух или трёх защитников. Этого пока Пиняеву не хватает», — цитирует Наумова «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев провёл за «Локомотив» 31 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач. Напомним, ранее россиянин стал претендентом на престижную награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку года в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Аршавин Николай Наумов Сергей Пиняев ещё теги

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