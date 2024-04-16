Мирзов может вернуться в РПЛ

Нападающий «Нефтчи» Резиуан Мирзов, ранее выступавший за «Химки» и «Спартак», может вернуться в РПЛ.

По информации Metaratings, к 30-летнему футболисту проявляют интерес сразу несколько российских клубов. Отмечается, что сам Мирзов настроен на возвращение в РПЛ.

В текущем сезоне Мирзов провёл за «Нефтчи» 21 матч, сумев отметиться одной результативной передачей. Контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

После 23 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».