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Мирзов может вернуться в РПЛ

16 Апреля 2024 • 16:39 Комментировать
Краснодар
...
Факел
19.04 19:00

Нападающий «Нефтчи» Резиуан Мирзов, ранее выступавший за «Химки» и «Спартак», может вернуться в РПЛ.

По информации Metaratings, к 30-летнему футболисту проявляют интерес сразу несколько российских клубов. Отмечается, что сам Мирзов настроен на возвращение в РПЛ.

В текущем сезоне Мирзов провёл за «Нефтчи» 21 матч, сумев отметиться одной результативной передачей. Контракт футболиста с азербайджанским клубом рассчитан до лета нынешнего года.  

После 23 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

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