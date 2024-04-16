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Игрок «Сочи» Литвинов: «Мы не ощущаем себя аутсайдерами РПЛ»

16 Апреля 2024 • 16:29 Комментировать
Сочи
...
Урал
21.04 18:15

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов заявил, что южане намерены до конца бороться за сохранение прописки в РПЛ.

Напомним, за семь туров до конца сезона сочинцы занимают последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на два балла.

«Безусловно, мы не ощущаем себя аутсайдерами РПЛ. По игре во второй части чемпионата точно не скажешь, что «Сочи» — команда, которая претендует на вылет», — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Сочи» проведёт 21 апреля против «Урала». Начало — в 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вячеслав Литвинов

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