Шикунов: Есть только три российских тренера, которые потянут «Спартак»

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», высказался о будущем тренере «красно-белых».

По мнению специалиста, сейчас «Спартак» должен возглавить российский тренер.

«У нас всего три кандидатуры, больше нет из российских тренеров. Это Черчесов, Карпин и Бердыев. Я больше не вижу, кто потянет такой большой клуб», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

Ранее «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с должности наставника команды. Временно исполняющим обязанности назначен Владимир Слишкович.

После 23 матчей «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.