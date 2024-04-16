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Обухов: «Думаю, сезон для меня закончен»

16 Апреля 2024 • 16:18 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о травме, которую он получил в матче 24-го тура против «Пари НН» (3:1).

Ранее в клубе сообщили, что Обухову потребуется операция из-за травмы мениска.

«Травма не очень серьёзная. Мениск порвался. Месяц-полтора восстановления — и всё. Но, думаю, сезон закончен», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Обухов провёл за «Оренбург» 22 матча, в которых забил пять голов.

После 23 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков. От зоны вылета южноуральский коллектив сейчас отделяют шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Обухов Оренбург

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