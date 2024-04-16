«Не удивлюсь, если Абаскаль станет, как Эмери» — Давыдов

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов высказался о будущем экс-наставника столичного клуба Гильермо Абаскаля.

«Абаскалю — удачи. Не удивлюсь, если он станет, как Унаи Эмери. Искренне желаю ему всяческих успехов», — заявил Давыдов «РБ Спорту».

По мнению футболиста, сейчас игроки «Спартака» раскрепостятся, в команде будут изменения и, возможно, в старт вернется Джикия.

Завтра, 17 апреля, «Спартак» встретится на выезде с «Зенитом» в рамках ответного полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Стартовый состав арбитра должен прозвучать в 19:30 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.