Смородская: «Антону Миранчуку рано ехать в Европу»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном отъезде хавбека «железнодорожников» Антона Миранчука в Европу.

«Я считаю, что ехать в Европу ему рано, языка он не знает, будет очень сложная адаптация, и как бы он совсем не потерялся», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

При этом Смородская считает, что ее никто не будет слушать, а сделают так, как скажут агенты.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в пять миллионов евро.