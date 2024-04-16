Смородская: «Антону Миранчуку рано ехать в Европу»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном отъезде хавбека «железнодорожников» Антона Миранчука в Европу.
«Я считаю, что ехать в Европу ему рано, языка он не знает, будет очень сложная адаптация, и как бы он совсем не потерялся», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».
При этом Смородская считает, что ее никто не будет слушать, а сделают так, как скажут агенты.
В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.
Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в пять миллионов евро.
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