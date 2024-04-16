Камоцци: «Ивич точно поможет «Спартаку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном назначении Владимира Ивича на пост главного тренера московской команды.

Напомним, ранее Ивич работал в «Краснодаре», из которого он был уволен в марте нынешнего года после вылета команды из Кубка России.

По мнению эксперта, сербский специалист смог бы помочь «красно-белым».

«Ивич, как тренер лучше, чем Абаскаль. Их даже сравнивать не нужно. Он точно поможет «Спартаку». Это очень сильный тренер», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Спартак», набравший 35 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице.