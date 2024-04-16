Агент Барбоза: «Мировые скауты теперь внимательно будут следить за Салтыковым и Пиняевым»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что российские футболисты Сергей Пиняев и Никита Салтыков были номинированы на премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому игроку года в Европе.

«Это очень влиятельная премия. Естественно, мировые скауты теперь будут за ними более внимательно следить. В будущем, может быть, они получат хорошие предложения», — цитирует Барбозу Metaratings.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провёл за «Локомотив» 31 матч, забил три гола и отдал пять результативных передач. На счету его ровесника Салтыкова четыре гола и пять передач в 26 встречах в составе «Крыльев Советов».