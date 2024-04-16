Игрок «Ростова» Глебов: «Если в пятёрку зайдём, буду доволен»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после победы над «Факелом» (1:0) в матче 24-го тура РПЛ высказался о турнирных перспективах южан.

По словам Глебова, когда игроки «Ростова» выполняют все тренерские установки, у южан получается конкурировать с сильнейшими клубами страны.

«Если в пятёрку зайдём, буду доволен», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Динамо» на четыре очка.

Свой следующий матч ростовчане проведут 21 апреля против «Спартака». Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.