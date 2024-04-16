Байдачный — об «Ахмате»: «За короткий промежуток времени новый тренер вряд ли сможет что-то сделать»

Известный тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о выступлениях «Ахмата» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, грозненская команда начала весеннюю часть сезона с двух поражений подряд, после чего в отставку был отправлен главный тренер команды Мирослав Ромащенко. На его место пришёл Магомед Адиев, который позже проиграл «Балтике» с разгромным счётом 1:7.

«За короткий промежуток новый тренер вряд ли сможет что-то сделать. Ну разве что психологически повлиять. А если у игроков был хороший контакт с предыдущим наставником, наоборот, назначение может пойти в минус», — цитирует Байдачного «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ахмат», набравший 20 очков в 23 турах РПЛ, расположился на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Грозного проведёт 20 апреля против ЦСКА.