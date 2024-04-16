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Сенников: «Руководство «Локомотива» должно быть довольно работой Галактионова»

16 Апреля 2024 • 14:55 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о работе главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

По мнению эксперта, в руководстве московского клуба должны быть довольны работой российского специалиста.

«Если брать последние результаты «Локомотива». Команда отстаёт на одно очко от «Динамо». Понятно, что где-то «Локомотив» не добрал очки. Руководство должно быть довольно работой Галактионова», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. От лидирующего «Зенита» «железнодорожники» сейчас отстают на 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Михаил Галактионов ещё теги

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