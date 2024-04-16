Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Келлвен сравнил Акинфеева с легендарным бразильским вратарём

16 Апреля 2024 • 14:44 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Балтика
1 1.78 X 3.70 2 4.90
Через 4 ч. 24 мин.

Защитник ЦСКА Келлвен сравнил вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева с легендарным бразильским игроком Рожерио Сени.

По мнению Келлвена, оба голкипера вошли в историю своих национальных сборных и клубов.

«Это два отличных вратаря. Сени оставил след в сборной Бразилии и «Сан-Паулу», а Акинфеев — в сборной России и ЦСКА. Они оба вошли в историю», — цитирует Келлвена Sport24.

Напомним, Акинфеев защищает ворота ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне 38-летний россиянин провёл в составе «армейцев» 22 матча, пропустил 27 голов и в семи играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что свой ближайший матч ЦСКА проведёт уже сегодня, 16 апреля, против «Балтики» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Рожерио Сени Дуглас Келлвен ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Апреля
14:44
Келлвен сравнил Акинфеева с легендарным бразильским вратарём
14:20
Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА»
13:54
Кузнецов: «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА»
13:09
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
09:09
Пономарёв: «Физика отстаёт, у ЦСКА нет стопроцентной возможности выйти в финал»
02:02
ЦСКА - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Апреля
23:57
Пономарёв: «Победа «Балтики» над «Ахматом» ни о чём не говорит, ЦСКА выиграет»
20:36
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
19:41
Игнашевич: «Нам нужно побеждать ЦСКА»
11:58
Актуальный прогноз и ставка на матч ЦСКА — Балтика Кубка России — 16 апреля 2024
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЦСКА МОСКВА БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Хави останется в «Барселоне» при одном условии
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
14:55 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Руководство «Локомотива» должно быть довольно работой Галактионова»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Келлвен сравнил Акинфеева с легендарным бразильским вратарём
14:32 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартак» - конюшня, которую надо очистить от секонд-хенда 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова: «Егор счастлив в «Ростове»
14:20 · Кубок России
Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА»
14:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян возглавит клуб Мелбет-Первой лиги
14:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» свой шанс на чемпионство упустило»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о работе с Божовичем: «Мне всё прощалось»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Цветков: После Романцева в «Спартаке» не было коллектива
13:54 · Кубок России
Кузнецов: «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль встретился с игроками «Спартака» после увольнения
13:39 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Весь тренерский штаб Абаскаля должен быть уволен»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Только сам «Зенит» может помешать себе стать чемпионом»
13:14 · Кубок России
Кузьмичёв считает, что отставка Абаскаля должна помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Джикия - душа «Спартака»
Все новости
Рекомендуем