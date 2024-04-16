Келлвен сравнил Акинфеева с легендарным бразильским вратарём

Защитник ЦСКА Келлвен сравнил вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева с легендарным бразильским игроком Рожерио Сени.

По мнению Келлвена, оба голкипера вошли в историю своих национальных сборных и клубов.

«Это два отличных вратаря. Сени оставил след в сборной Бразилии и «Сан-Паулу», а Акинфеев — в сборной России и ЦСКА. Они оба вошли в историю», — цитирует Келлвена Sport24.

Напомним, Акинфеев защищает ворота ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне 38-летний россиянин провёл в составе «армейцев» 22 матча, пропустил 27 голов и в семи играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что свой ближайший матч ЦСКА проведёт уже сегодня, 16 апреля, против «Балтики» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.