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Орлов: «Спартак» - конюшня, которую надо очистить от секонд-хенда

16 Апреля 2024 • 14:32 Комментировать (1)

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в «Спартаке». По мнению Орлова, московскому клубу не стоит брать иностранного специалиста на должность главного тренера.

«Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. К кубковой битве с «Зенитом» команду готовит Владимир Слишкович.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов
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16 Апреля 2024 в 14:47
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