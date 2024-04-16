Орлов: «Спартак» - конюшня, которую надо очистить от секонд-хенда

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в «Спартаке». По мнению Орлова, московскому клубу не стоит брать иностранного специалиста на должность главного тренера.

«Надо своего брать, надо восстанавливать, надо очищать эту конюшню от секонд-хенда, который в команде. Это же секонд-хенд», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. К кубковой битве с «Зенитом» команду готовит Владимир Слишкович.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.