Агент Голенкова: «Егор счастлив в «Ростове»

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, высказался о будущем своего клиента.

По словам Талаева, сейчас Голенков счастлив в «Ростове» и не думает о возможном переходе в топовый российский клуб.

«Не готов обсуждать это. Егор счастлив в «Ростове». Его и до этого всё устраивало», — цитирует агента «РБ Спорт».

Также Талаев подчеркнул, что будущее Голенкова не зависит от того, останется ли Валерий Карпин на посту наставника «жёлто-синих».

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл в составе «Ростова» 31 матч, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт Голенкова с южанами рассчитан до конца декабря 2026 года.