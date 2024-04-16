Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Динамо» свой шанс на чемпионство упустило»

16 Апреля 2024 • 14:09 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

Напомним, «Динамо» проиграл три своих последних матча подряд в нынешнем розыгрыше чемпионата России с общим счётом 3:8.

«Динамо» свой шанс на чемпионство упустило, причём уже давно. Если хочешь стать чемпионом, то так играть нельзя. «Зенит» уже никому не отдаст чемпионство», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков. До конца сезона каждой из команд осталось провести по семь матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин

Новости по матчу

Сегодня, 16 Апреля
10:19
Орлов: «Атакующие игроки «Динамо» плохо действуют в обороне»
15 Апреля
18:40
Силкин: «Какая Тюкавину Европа, вы о чём?»
16:54
Силкин считает, что сезон для «Динамо» закончен
15:24
Защитник «Динамо» Фернандес высказался о трёх поражениях подряд
11:50
Ткачук: «Не верил и не верю в чемпионство «Динамо»
14 Апреля
19:17
Гранат: Чемпионская гонка? «Динамо» бы за третье место не проиграть борьбу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Хави останется в «Барселоне» при одном условии
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Апреля
14:55 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Руководство «Локомотива» должно быть довольно работой Галактионова»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Келлвен сравнил Акинфеева с легендарным бразильским вратарём
14:32 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Спартак» - конюшня, которую надо очистить от секонд-хенда 1
14:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова: «Егор счастлив в «Ростове»
14:20 · Кубок России
Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА»
14:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорян возглавит клуб Мелбет-Первой лиги
14:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» свой шанс на чемпионство упустило»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский — о работе с Божовичем: «Мне всё прощалось»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Цветков: После Романцева в «Спартаке» не было коллектива
13:54 · Кубок России
Кузнецов: «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль встретился с игроками «Спартака» после увольнения
13:39 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Весь тренерский штаб Абаскаля должен быть уволен»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Только сам «Зенит» может помешать себе стать чемпионом»
13:14 · Кубок России
Кузьмичёв считает, что отставка Абаскаля должна помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Джикия - душа «Спартака»
Все новости
Рекомендуем