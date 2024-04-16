Силкин: «Динамо» свой шанс на чемпионство упустило»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство.

Напомним, «Динамо» проиграл три своих последних матча подряд в нынешнем розыгрыше чемпионата России с общим счётом 3:8.

«Динамо» свой шанс на чемпионство упустило, причём уже давно. Если хочешь стать чемпионом, то так играть нельзя. «Зенит» уже никому не отдаст чемпионство», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков. До конца сезона каждой из команд осталось провести по семь матчей.