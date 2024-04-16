Зиньковский — о работе с Божовичем: «Мне всё прощалось»

Вингер московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о бывшем наставнике «Крыльев Советов» Миодраге Божовиче.

«Он не пихал. Наоборот, так скажем, мне все прощалось. Он говорил: «Теряй мяч, ничего страшного, иди в обводку, обыгрывай, бей». Поэтому Миодраг вообще красавчик!» — приводит слова Зиньковского «Спорт-Экспресс».

Напомним, Зиньковский перебрался в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором одного ассиста.

Завтра, 17 апреля, «Спартак» ждет непростой гостевой матч против «Зенита». Начало ответной игры 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ запланировано на 19:30 по столичному времени.