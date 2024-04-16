Цветков: После Романцева в «Спартаке» не было коллектива

Экс-футболист «Зенита» Валерий Цветков высказался о затянувшемся спаде московского «Спартака».

«Они не могут найти свою игру, своего тренера. После Романцева у них не было ни коллектива, ни тренерского штаба, который мог бы довести команду до высот», — приводит слова Цветкова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что чемпионство с Каррерой было обычным везением, ведь тренер просто хорошо мотивировал команду. По мнению Цветкова, тогда у «Спартака» не было какой-то цельной игры, но футболисты бились друг за друга.

14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника назначен Владимир Слишкович.