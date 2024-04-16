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Абаскаль встретился с игроками «Спартака» после увольнения

16 Апреля 2024 • 13:47 Комментировать

В воскресенье «Спартак» объявил о решении уволить Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. Появлялась информация о том, что испанец не стал говорить с футболистами на собрании, посвящённом объявлению о его отставке.

Теперь «Матч ТВ» сообщает о встрече Абаскаля с футболистами «Спартака». Она состоялась в понедельник в неформальной обстановке. Теперь уже бывший тренер «красно-белых» пообщался с игроками, а на следующий день улетел из России со своей семьёй.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 17 апреля, - против «Зенита» на выезде в Кубке России. К этой битве московскую команду готовит Владимир Слишкович.

Абаскаль не стал говорить с игроками «Спартака» после увольнения

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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