Абаскаль встретился с игроками «Спартака» после увольнения

В воскресенье «Спартак» объявил о решении уволить Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. Появлялась информация о том, что испанец не стал говорить с футболистами на собрании, посвящённом объявлению о его отставке.

Теперь «Матч ТВ» сообщает о встрече Абаскаля с футболистами «Спартака». Она состоялась в понедельник в неформальной обстановке. Теперь уже бывший тренер «красно-белых» пообщался с игроками, а на следующий день улетел из России со своей семьёй.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в среду, 17 апреля, - против «Зенита» на выезде в Кубке России. К этой битве московскую команду готовит Владимир Слишкович.

Абаскаль не стал говорить с игроками «Спартака» после увольнения