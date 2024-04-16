Смородская: «Весь тренерский штаб Абаскаля должен быть уволен»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнение, что тренера, помогавшие Гильермо Абаскалю в «Спартаке», должны быть уволены вслед за испанцем.

Напомним, официально об отставке Абаскаля было объявлено в минувшее воскресенье, 14 апреля.

«Безусловно, весь тренерский состав Абаскаля должен быть уволен. Это абсолютные непрофессионалы в футболе, их надо гнать из клуба», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Также Смородская предположила, что предстоящий кубковый матч между «Спартаком» и «Зенитом» завершится вничью. Эта игра состоится завтра, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 19:30 по московскому времени.