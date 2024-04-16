Бородюк: «Только сам «Зенит» может помешать себе стать чемпионом»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил шансы «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, за семь туров до конца РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на четыре очка.

«Матчей ещё достаточно, в футболе может произойти всё, но «Зенит» сильно приблизился к чемпионству после матча с «Краснодаром». Теперь они только сами себе могут помешать», — цитирует Бородюка Metaratings.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт уже завтра, 17 апреля, когда в ответной встрече 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) примет на своём поле «Спартак».