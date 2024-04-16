Камоцци: «Джикия - душа «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, высказался касательно будущего защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.
«Джикия - душа «Спартака». То, что у него всегда 10 матчей в сезоне - это абсурд. Он должен играть больше, чем при Абаскале. Георгий точно достоин этого по игровым качествам», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Джикия провел десять матчей за «красно-белых». Срок контракта между сторонами истекает грядущим летом.
После 23 туров чемпионата России «Спартак» набрал 35 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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