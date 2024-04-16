В «Крыльях Советов» поздравили Пиняева и Салтыкова

Сергей Пиняев и Никита Салтыков попали в число 100 претендентов на приз Golden Boy, который вручается самому лучшему молодому игроку в году. Комментарий на этот счёт дал Сергей Корниленко – спортивный директор «Крыльев Советов».

«Мы поздравляем Пиняева и Салтыкова, что они попали в топ-100 премии Golden Boy. Они оказались там абсолютно заслуженно. Они проводят действительно яркие сезоны и хорошо себя проявляют», - цитирует Корниленко «Чемпионат».

Как известно, Пиняев выступает за «Крылья Советов» ранее, а Салтыков играет за самарскую команду сейчас. При этом Никита летом перейдёт в «Локомотив», за который уже играет Сергей.

Добавим, что матчи ближайшего тура Российской премьер-лиги пройдут 19, 20 и 21 апреля.