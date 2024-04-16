Два российских футболиста будут претендовать на приз Golden Boy

Из года в год лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года вручают приз Golden Boy. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», в 2024 году в номинацию, в топ-100, попали два российских футболиста – Сергей Пиняев из «Локомотива» и Никита Салтыков из «Крыльев Советов». Последний, что интересно, в летнее трансферное окно станет одноклубником Пиняева в «Локо».

Фаворитом в борьбе за премию Golden Boy в этом календарном году считается нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

Напомним, что в прошлом году приз Golden Boy выиграл атакующий полузащитник Джуд Беллингем, который сейчас хорошо показывает себя в «Реале».