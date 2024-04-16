Мостовой: «Мусаев в «Краснодаре» - это ужас»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.
«Мусаев в «Краснодаре» - это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас», - передает слова Александра «РБ Спорт».
Напомним, что Мусаев сменил Владимира Ивича на посту главного тренера краснодарского клуба. В последнем матче «быки» на своем поле проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. После этой неудачи «Краснодар» занимает второе место, отставая от лидера на четыре балла.
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