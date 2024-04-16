Андрей Мостовой не исключил, что может покинуть «Зенит» летом

Полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о желании проявить себя в Европе.

Игрок сборной России отметил, что все зависит от предложения, которое он получит летом, и если оно будет, то тогда будет обсуждение.

«А так, я всегда говорил и, наверное, буду говорить, что есть такая мечта и хочется себя там попробовать», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Мостовой принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.