Гришин: «ЦСКА бросит все силы для победы в Кубке России»

Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался об ответном матче между «армейцами» и калининградской «Балтикой» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«ЦСКА бросит все силы для того, чтобы выиграть Кубок. ЦСКА играет дома, поэтому команде нужно выдержать минимальное преимущество, и армейцы должны проходить «Балтику», - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что в первом матче «армейцы» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Ответный поединок состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.