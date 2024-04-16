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Новосельцев оценил выступление «Ростова» во второй части сезона

16 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Бывший футболист «Ростова» Иван Новосельцев высказался о выступлении команды с берегов Дона во второй части Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что команда Валерия Карпина сильно прибавила, к тому же он хотел бы отметить, что места в составе занимают в основном российские футболисты за некоторыми исключениями.

«Команда играет российскими футболистами — и делает это очень хорошо. По крайней мере, на старте второго круга», - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что после зимнего перерыва «Ростов» набрал больше всех очков среди всех команд, за пять игр заработав 13 баллов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Иван Новосельцев

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