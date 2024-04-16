Новосельцев оценил выступление «Ростова» во второй части сезона

Бывший футболист «Ростова» Иван Новосельцев высказался о выступлении команды с берегов Дона во второй части Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что команда Валерия Карпина сильно прибавила, к тому же он хотел бы отметить, что места в составе занимают в основном российские футболисты за некоторыми исключениями.

«Команда играет российскими футболистами — и делает это очень хорошо. По крайней мере, на старте второго круга», - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что после зимнего перерыва «Ростов» набрал больше всех очков среди всех команд, за пять игр заработав 13 баллов.