Агент Петреску: Дан готов вернуться в Россию

Агент бывшего главного тренера московского «Динамо» Дана Петреску Николай Пырнэу высказался о возможном возвращении специалиста в Россию.

«Никто из России на нас не выходил и ничего не предлагал. Дан Петреску готов рассматривать предложения из России», - приводит слова Петреску Metaratings.ru.

Напомним, что на данный момент 56-летний румынский специалист на данный момент находится без работы. Последним его клубом был «Чонбук Моторс» из Южной Кореи, с которым он прекратил сотрудничество 6 апреля.

Ранее Петреску возглавлял «Кубань», краковскую «Вислу», турецкий «Кайсериспор», а также ряд других клубов.