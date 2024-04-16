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Бистрович высказался о своём будущем в «Балтике»

16 Апреля 2024 • 12:08 Комментировать

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, высказался о своём будущем в составе калининградской команды.

Игрок отметил, что на данный момент ему сложно сказать останется ли он в команде Сергея Игнашевича на следующий сезон, ведь у него ещё есть год контракта с «армейцами», поэтому он не знает, что будет летом.

«Вообще не думаю об этом сейчас. Просто нацелен на следующие игры», - приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

«Балтика» за семь туров до конца чемпионата России находится в зоне стыковых игр, занимая 14-е место в турнирной таблице. 

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