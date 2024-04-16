Шалимов: «Желаю «Ахмату» сохранить место в РПЛ»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о поражении «Ахмата» от «Балтики» (1:7) в матче 24-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, команда, ведущая борьбу за выживание, ощущает на себе гораздо более сильное давление, чем клуб, претендующий на титул.

«Желаю команде из Грозного справиться с этим давлением и сохранить место в РПЛ. В борьбе за выживание в этом году будет страшное рубилово», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 20 набранных очков. До конца сезона командам осталось провести по семь игр.