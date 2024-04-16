Бубнов - о «Спартаке»: «Хорошие тренеры на такой бардак соглашаться не будут»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов высказался о ситуации в стане «красно-белых» после отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Спартак» меняет спортивных директоров, а толку никакого. Приглашают специалистов сомнительной квалификации, которые приезжают ради денег. Хорошие тренеры на такой бардак соглашаться не будут», - приводит слова Александра Sportbox.

Напомним, что в последнем матче «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:1. После 23 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» с 35 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице.