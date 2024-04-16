Нападающий «Сочи» Кордова высказался о шансах команды остаться в РПЛ

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова высказался о шансах команды остаться в Российской премьер-лиге по итогам нынешнего сезона.

Форвард отметил, что все игры, которые остались в чемпионате, сложные.

«Считаю, что сейчас мы хорошо работаем. Результаты начнут приходить, и я думаю, что мы останемся в РПЛ», - приводит слова Кордовы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата России подопечные Роберта Морено занимают последнее место в турнирной таблице. В следующем туре они сыграют против «Урала» на своём поле. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 апреля. Свисток о начале поединка прозвучит в 18:15 по московскому времени.