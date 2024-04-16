Игрок «Балтики» Фернандес: «Уровень футбола в Бразилии примерно такой же, как в России»

Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес сравнил уровень футбола в России и у себя на родине в Бразилии.

По мнению 21-летнего футболиста, чемпионат России сопоставим по уровню с бразильским.

«В России хороший чемпионат, тут отличные соперники, со всеми сложно играть. Уровень футбола в Бразилии примерно такой же или чуть тяжелее», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

В текущем сезоне Фернандес успел провести за «Балтику» семь матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. На сегодняшний день калининградцы, набравшие 20 очков в 23 турах, занимают 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата.