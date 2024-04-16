Орлов: «Ростов» может попасть в тройку»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами высказался об успешном выступлении «Ростова» в весенней части сезона Российской премьер-лиги.
«Посмотрим, остановятся они или нет, будет ли второе дыхание, что Карпин сделает. По составу игроков их же не сравнишь ни с «Зенитом», ни с «Краснодаром». Но они могут продержаться и попасть в тройку», - передает слова Орлова «РБ Спорт».
После 23 туров чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина отстают от идущего третьим «Динамо» на четыре балла.
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