Орлов: «Ростов» может попасть в тройку»

«Посмотрим, остановятся они или нет, будет ли второе дыхание, что Карпин сделает. По составу игроков их же не сравнишь ни с «Зенитом», ни с «Краснодаром». Но они могут продержаться и попасть в тройку», - передает слова Орлова «РБ Спорт».