Агент высказался о будущем экс-игрока ЦСКА Щенникова

Футбольный агент Сергей Пушкин, который представляет интересы бывшего защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.
«Георгий уже долгое время без команды, у него нет игровой практики. Конечно, это нелегко. Завершение карьеры? Исключать ничего нельзя, но пока таких мыслей не было», - передает слова агента «РБ Спорт».
Напомним, что 32-летний защитник находится в статусе свободного агента после ухода из ЦСКА летом прошлого года. Цвета «армейского» клуба Георгий защищал с 2008 по 2023 год. Он является воспитанником академии ЦСКА.
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