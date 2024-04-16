Шалимов: «Акинфеев извинился, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью (3:3).

Специалист отметил, что вратарю «армейцев» Игорю Акинфееву было сложно отразить удар защитника Ильи Самошникова в моменте с первым пропущенным голом.

«Акинфеев извинился за пропущенный гол, но уж очень хороший и точный удар получился у Самошникова — до сантиметра выверенный. Мяч для вратаря тяжёлый», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Локомотив» и ЦСКА имеют равное количество набранных очков (по 37) и занимают соседние места в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «армейцы» и «железнодорожники» сейчас отстают на 10 баллов.