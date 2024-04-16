Натхо высказался об Игоре Акинфееве

Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о голкипере столичного клуба Игоре Акинфееве.

Игрок сербского «Партизана» отметил, что вратарь является не только легендой «армейцев», но и сборной России, и, по его мнению, когда он был моложе, то мог бы построить большую карьеру в Европе.

«Но он принял решение провести всю карьеру в ЦСКА. Акинфеев для меня один из лучших вратарей своего времени», - приводит слова Натхо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Акинфеев является воспитанником ЦСКА. На его счету 760 матчей во всех турнирах, в которых он 316 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также он провел 111 игр за национальную сборную России.