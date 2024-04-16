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Кассьерра: «Мы не смотрим в турнирную таблицу»

16 Апреля 2024 • 11:31 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о борьбе с «Краснодаром» за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что в команде не думают о том, что отрыв от «быков» составляет четыре очка, и не смотрят в турнирную таблицу, а главное, чтобы «Зенит» всегда был сосредоточен на следующем матче.

«Ну, а эти четыре очка отрыва, может быть, позволят чуть спокойнее себя чувствовать себя на самом финише чемпионата», - приводит слова Кассьерры «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшем туре «Зенит» одержал волевую победу в очном матче, а Кассьерра отметился голом и закрепился в лидерах гонки бомбардиров. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра

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