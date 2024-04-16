Орлов: «Пари НН» и «Факел» должны быть обеспокоены тем, чтобы остаться в Премьер-лиге»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Факела» и «Пари НН» в концовке нынешнего сезона.

Журналист считает, что этим командам стоит беспокоиться за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«Я думаю, что сейчас надо задуматься «Пари НН» и «Факелу». Вот эти команды должны быть обеспокоены тем, чтобы остаться в Премьер-лиге. Там же две команды вылетают, а две играют стыковые матчи. Значит, в четвёрку нельзя попадать», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице, опережая 11-й «Факел» на два очка. Отметим, что преимущество воронежцев над 13-м «Уралом», который находится в зоне стыковых матчей, составляет всего три балла.