Натхо высказался о переходе Фернандеса в «Зенит»

«Болельщиков можно понять. Но никто не знает реальных подробностей истории. Только он сам и ЦСКА знают правду. Я бы не хотел давать оценку, потому что не знаю деталей. Но я понимаю фанатов», - передает слова Бибраса «Спорт-Экспресс».