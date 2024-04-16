Натхо высказался о переходе Фернандеса в «Зенит»

Экс-игрок «Партизана» Бибрас Натхо, ранее выступавший за московский ЦСКА, высказал мнение о переходе бывшего «армейца» Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».
«Болельщиков можно понять. Но никто не знает реальных подробностей истории. Только он сам и ЦСКА знают правду. Я бы не хотел давать оценку, потому что не знаю деталей. Но я понимаю фанатов», - передает слова Бибраса «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Фернандес пополнил ряды петербургского коллектива летом прошлого года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Марио провел 12 поединков, не отметившись голевыми действиями.
Бан пользователя