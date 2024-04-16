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Аршавин: «Хорошо, что Скопинцев не перешёл в «Зенит»

16 Апреля 2024 • 11:21 Комментировать

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что питерский клуб в зимнее трансферное окно не подписал защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«Со Скопой я играл. Хорошо, что он не пришел в «Зенит», - приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что зимой СМИ сообщали, что «бело-голубые» не продадут своего игрока менее чем за десять миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде. Его соглашение с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Динамо Москва Дмитрий Скопинцев ещё теги
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