Аршавин: «Хорошо, что Скопинцев не перешёл в «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что питерский клуб в зимнее трансферное окно не подписал защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

«Со Скопой я играл. Хорошо, что он не пришел в «Зенит», - приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что зимой СМИ сообщали, что «бело-голубые» не продадут своего игрока менее чем за десять миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде. Его соглашение с «Динамо» рассчитано до лета 2027 года.