Щербаченко: «С увольнением Абаскаля ликвидирован нарыв на теле «Спартака»

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым одобрил решение руководства московского «Спартака» об увольнении 35-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

- Можно разделить историю Абаскаля на две части. Мы раскусили его уже давно. Но за счёт того, что команда в какие-то моменты выдавала промежуточный результат, боссы «Спартака» делали выбор в пользу того, чтобы оставить Абаскаля, плюс они не хотели платить ему большую неустойку.

Игра команды при этом всё равно была отвратительной. Футболисты деградировали. Никто не прогрессировал так, чтобы оказаться готовым уехать в Европу. И те, кто приехали оттуда, не проявляли себя в «Спартаке» с лучшей стороны.

На основании этого экспертами и делались выводы, что тренер слабый, находится не в своей команде и не соответствует ей по квалификации. Абаскаль был искусственно приведён из молодёжного футбола в топ-команду России с хорошими игроками и большим бюджетом.

Понятно, что Абаскаля прикрывал технический директор Эшуорт. Когда всё хлынуло через край по поводу игры и результатов, сначала Эшуорт попрощался со своей должностью, а затем уже и Абаскаль.

Мне кажется, «Спартак» немножко затянул с этими решениями. И даже объявление об отставке Абаскаля оставило впечатление, что в клубе надеялись на какое-то чудо, не имея на это причин.

У Абаскаля был нестандартный тренировочный процесс. Он давал упражнения, которые иной раз вообще впервые применял в своей карьере. Я знаю об этом, потому что общался с тренерами, проходившими в «Спартаке» стажировку. Интересно наблюдать за такими тренировками, но они малоэффективны для построения игры и достижения результата.

Тренировочный процесс Абаскаля тяжело было собрать воедино. В каком он находился настроении, такие и проводил тренировки. И ротацию Абаскаль делал излишнюю, искусственно выводя игроков из состава.

С увольнением Абаскаля был ликвидирован некий нарыв на теле «Спартака». Если при Каррере были результаты и чемпионство в первый сезон, то Абаскаля через какое-то время будут вспоминать редко. Потому что человек не запомнился ничем. Ни своей философией, ни стилем игры, не результатами. Только лишь спонтанностью, но ни в коем случае не футбольными показателями работы с народной командой, как «Спартак» называют в России, – сказал Щербаченко.

«Игроки – деревяхи, Абаскаль ни при чём»: Реакция болельщиков «Спартака» на увольнение испанца