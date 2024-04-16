Масалитин: «ЦСКА будет очень тяжело с «Балтикой»

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящей встрече между «армейцами» и калининградской «Балтикой» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.
«ЦСКА будет очень тяжело. Если ЦСКА будет играть в свою игру с позиции силы и в прессинг, то шансы будут возрастать. А если выйдут на шаляй-валяй, будут испытывать серьёзные трудности», - передает слова Масалитина «Чемпионат».
Напомним, что в первом матче ЦСКА отпраздновал победу со счетом 1:0. Единственный мяч в том поединке забил нападающий Виктор Давила.
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