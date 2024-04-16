Масалитин: «ЦСКА будет очень тяжело с «Балтикой»

«ЦСКА будет очень тяжело. Если ЦСКА будет играть в свою игру с позиции силы и в прессинг, то шансы будут возрастать. А если выйдут на шаляй-валяй, будут испытывать серьёзные трудности», - передает слова Масалитина «Чемпионат».