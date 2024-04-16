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Игрок «Ростова» Голенков: «Борьба за медали? Главное — обезопасили себя от стыков»

16 Апреля 2024 • 11:12 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о возможной борьбе за призовые места по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

По словам футболиста, главной задачей южан было обезопасить себя от попадания в зону стыковых матчей, а о медалях в команде пока не думают.

«Главное — что обезопасили себя от стыков, у нас 34 очка. Дальше посмотрим», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ростов», набравший 34 очка в 23 проведённых матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Динамо» на четыре балла. До окончания сезона командам осталось провести по семь встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков

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