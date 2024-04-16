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Защитник «Сочи» Заика: «Всё, что происходит в «Спартаке», — их проблемы»

16 Апреля 2024 • 11:12 Комментировать
Сочи
1:0
Спартак Москва

Защитник футбольного клуба «Сочи» Кирилл Заика после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги заявил, что проблемы столичного клуба его не волнуют.

«Это их дело. Наше дело — обращать внимание на себя. Всё происходящее в московском клубе — их проблемы», - приводит слова Заики «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Роберта Морено за семь туров до конца чемпионата России занимают последнее место в турнирной таблице. В следующем туре они на своём поле сыграют против «Урала». Встреча состоится в воскресенье, 21 апреля, и начнётся в 18:15 по московскому времени. 

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