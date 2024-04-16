Орлов ответил, доработает ли Личка в «Динамо» до конца сезона

«Доработает ли Личка до конца сезона? Доработает. Личка сам себя обхитрил. Он решил, что лучше много забивать, но какое ты место займёшь, если будешь пропускать? У него сзади игра не выстроена», - поделился мнением Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».