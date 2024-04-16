Орлов ответил, доработает ли Личка в «Динамо» до конца сезона

Российский журналист Геннадий Орлов высказался о будущем главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.
«Доработает ли Личка до конца сезона? Доработает. Личка сам себя обхитрил. Он решил, что лучше много забивать, но какое ты место займёшь, если будешь пропускать? У него сзади игра не выстроена», - поделился мнением Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».
В последнем поединке «Динамо» на выезде потерпело поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 1:2. После 23 матчей подопечные Лички набрали 38 баллов и находятся на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
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