Натхо: «Бердыев - один из лучших тренеров, с которыми я работал»

«Бердыев - один из лучших тренеров, с которыми я работал. Удивляет его понимание футбола. Я многому у него научился. Он помогал становиться мне лучше и внес свой вклад в то, кем я сейчас являюсь», - цитирует Натхо «Спорт-Экспресс».