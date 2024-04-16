Натхо: «Бердыев - один из лучших тренеров, с которыми я работал»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо, ныне выступающий за «Партизан», высказался о российском специалисте Курбане Бердыеве.
«Бердыев - один из лучших тренеров, с которыми я работал. Удивляет его понимание футбола. Я многому у него научился. Он помогал становиться мне лучше и внес свой вклад в то, кем я сейчас являюсь», - цитирует Натхо «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 36-летний полузащитник выступает за «Партизан» с августа 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и белградский клубом рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник – 800 тысяч евро.
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